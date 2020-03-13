У Словенії застрягли автобуси з українцями, які поверталися з Італії додому

На кордоні між Італією і Словенією застрягла група з 100 українців, яких не пропускають словенські прикордонники через спалах коронавірусу

Фото: tsn.ua

На кордоні між Італією і Словенією застрягла група з 100 українців, яких не пропускають словенські прикордонники через спалах коронавірусу

Як передає RegioNews, про це ТСН.ua розповіли заблоковані на кордоні українці.

За їх словами, на словенсько-італійський кордон вони прибули ввечері 12 березня. Місцеві прикордонники поміряли температуру у водія і прийняли рішення не пропускати автобуси та закликали їх повертатися до Італії. Однак більшість з них не хоче повертатися, оскільки термін їх перебування за біометричними паспортами в країнах ЄС закінчується, а тому вони ризикують отримати депортацію і заборону на в'їзд.

"В Італії назад ніхто не хоче повертатися. Багато пасажирів не мають, куди повертатися. Люди їздять по біопаспортів і у них закінчуються дні. Якщо вони будуть повертатися, їм просто дадуть депортацію", - розповідають вони.

Як зазначаєтся, разом з українськими автобусами на кордоні застрягли і румунські автобуси, але без пасажирів. Автобуси в Україні виконували рейси Мілан-Київ і Барі-Херсон.

Українці розповіли, що зв'язувалися з консулами МЗС України в Італії, Словенії та Австрії. Ті обіцяють їм допомогти. Також вони знаходяться на зв'язку з представниками автобусних перевізників, які також працюють над вирішенням питання. У той же час словенська поліція намагається вигнати українців з паркінгу на КПП і змусити повернутися назад в Італію, які категорично відмовляються це робити.

Зазначимо, 5 березня в Словенії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Там захворів чоловік, який повернувся з Марокко.

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Нагадаємо, 11 березня ВООЗ оголосила пандемію через коронавірус, а Україна припинила авіасполучення з Італією через коронавірус.

12 березня США припинила на 30 днів будь-яке сполучення з Європою, включаючи морські та авіаперевезення, щоб стримати поширення коронавірусу.

Станом на 12 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

З 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.