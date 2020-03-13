З аеропорту "Бориспіль" намагались вивезти 1,5 тон медичних масок

В п'ятницю, 13 березня з міжнародного аеропорту "Бориспіль" контрабандою намагалися вивезти до ОАЕ та Риму 1,5 тон медичних масок

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В п'ятницю, 13 березня з міжнародного аеропорту "Бориспіль" контрабандою намагалися вивезти до ОАЕ та Риму 1,5 тон медичних масок

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час виїздного засідання Кабміну, передає RegioNews.

"Зранку арештували у "Борисполі" вантаж у 1,5 тон медичних масок, які готувались і прямували до ОАЕ та Риму. Це один вантаж, різні випадки. І всупереч рішенню уряду, за яким належала заборона на це”, - повідомив він.

За його словами, маски арештовані, буде порушено кримінальне провадження.

Раніше Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що експорт медичних масок, халатів і рукавичок був заборонений через їх дефіцит на внутрішньому ринку.

Також на кордоні з Польщею вилучили понад 10 тисяч контрабандних медичних масок вартістю 356 тисяч гривень.