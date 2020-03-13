12:00  13 березня
В окупованій Горлівці 12 випадків коронавірусу - Аваков
13:48  13 березня
Зеленський змінив склад РНБО
13:01  13 березня
Єрмак і Козак домовилися про створення консультативної ради з представниками ОРДЛО
UA | RU
UA | RU
13 березня 2020, 13:15 16

Українку, яка перехворіла коронавірусом в Італії, виписали з лікарні

Читайте также
на русском языке
13 березня 2020, 13:15 16
Читайте также на русском языке
Громадянку України, яка раніше захворіла в Італії на коронавірус та лікувалася в Неаполі, виписали з лікарні
Фото: iz.ru
Громадянку України, яка раніше захворіла в Італії на коронавірус та лікувалася в Неаполі, виписали з лікарні

Як передає RegioNews із посиланням на МЗС, про це повідомило генеральне консульство України у Неаполі.

Нагадаємо, 26-річна жінка була єдиною громадянкою України з підтвердженим коронавірусом в Європі. Вона була госпіталізована в лікарню "Котуньо" на початку березня. Родичі, з якими вона контактувала, були поміщені в карантинний режим.

Всього, за даними МОЗ, коронавірус діагностували у п'ятьох громадян України, які перебувають за кордоном.


Коронавирус украинцы Италия
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
13 березня 2020, 17:12
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Віктор Таран
Вадим Денисенко
Всі блоги »
Жіночі бої у Харкові. Коронавірус і подруга губернатора заважають Світличній стати нардепом
13 березня 2020, 16:43
"Слуга народу" Гайдай наблизився як ніколи до повного управління Сєвєродонецьком
13 березня 2020, 10:05
Всі публікації »
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »