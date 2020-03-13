Українку, яка перехворіла коронавірусом в Італії, виписали з лікарні

Громадянку України, яка раніше захворіла в Італії на коронавірус та лікувалася в Неаполі, виписали з лікарні

Фото: iz.ru

Громадянку України, яка раніше захворіла в Італії на коронавірус та лікувалася в Неаполі, виписали з лікарні

Як передає RegioNews із посиланням на МЗС, про це повідомило генеральне консульство України у Неаполі. Громадянку України, яка раніше захворіла в Італії на коронавірус та лікувалася в Неаполі, виписали з лікарні. Про це повідомило Генеральне консульство України у Неаполі. — Коронавірус у світі - оперативно від МЗС (@UA_MFA_Info) March 13, 2020 Нагадаємо, 26-річна жінка була єдиною громадянкою України з підтвердженим коронавірусом в Європі. Вона була госпіталізована в лікарню "Котуньо" на початку березня. Родичі, з якими вона контактувала, були поміщені в карантинний режим. Всього, за даними МОЗ, коронавірус діагностували у п'ятьох громадян України, які перебувають за кордоном.

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