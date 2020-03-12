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12 березня 2020, 18:37 16

Шмигаль: експорт медичних масок заборонили через внутрішній дефіцит

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12 березня 2020, 18:37 16
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Експорт медичних масок, халатів і рукавичок було заборонено через їхній дефіцит на внутрішньому ринку
Фото: Facebook
Експорт медичних масок, халатів і рукавичок було заборонено через їхній дефіцит на внутрішньому ринку

Про у Facebook повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Він зазначив, що обмежувальні заходи було запроваджено, що убезпечити українців від розповсюдження коронавірусної інфекції.

"Серед низки прийнятих рішень була й заборона до 1 червня на експорт товарів протиепідемічного призначення. Це був необхідний крок через відчутний дефіцит на внутрішньому ринку", - розповів Прем'єр-міністр.

У звязку із тим, що до Кабміну надходить багато запитань від громадян про те, які саме товари підлягають забороні, Шмигаль опублікував посилання, за яким можна ознайомитися із списком та кодами товарів.

Глава Уряду також уточнив, що обмеження введене насамперед для забезпечення потреб українців, і щоб уникнути спекуляцій і завищення цін.

За його словами, Уряд також надав розпорядження відповідним організаціям, установам і контролюючим органам.

Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що карантин в навчальних закладах і заборона масових заходів було запроваджено через бажання не допустити параболічного росту заражень.


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