В Житомирській області є всього 70 тестів на коронавірус

Тестів на визначення коронавірусу, які нещодавно отримала Житомирська область, вистачить для приблизно 70 людей

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Тестів на визначення коронавірусу, які нещодавно отримала Житомирська область, вистачить для приблизно 70 людей

Про це в четвер, 12 березня в ході вечірнього брифінгу повідомив директор Житомирського обласного лабораторного центру Зіновій Парамонов, передає RegioNews.

"Ми отримали тести для обстеження приблизно 70 людей, в яких може бути підозра на коронавірус", - сказав Парамонов.

Начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик зазначив, що частину масок, спеціальних респіраторів та герметизуючих костюмів передадуть Центру екстреної медичної допомоги у Радомишлі та в місцеву лікарню.

За його словами, також закуповуються швидкі тести для визначення ГРВІ і грипу.

"Тільки у випадку, коли обидва є негативними, тоді вже показано проведення чи експрес-тесту чи кінцевого лабораторного обстеження на коронавірус, - уточнив чиновник.

Також Суслик повідомив, що Житомирщина отримала з мобрезерву із Дніпра 270 тисяч медичних масок, які невдовзі мають з'явитись і в аптеках.

Вчора, 12 березня, виявили ще два випадки коронавірусу - у Чернівцях та Радомишлі.

Коронавірус виявили у 71-річної пенсіонерки, яка повернулася з Польщі та гостювала у родичів у Львові. Виявлено щонайменше 22 людини, з якими вона контактувала. Вони - ізольовані. Також жінка 8 Березня відвідувала церкву.

Хроніку коронавірусу в Україні можна прочитати тут.