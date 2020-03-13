В Житомирской области есть всего 70 тестов на коронавирус

Тестов на определение коронавирусной инфекции, которые недавно получила Житомирская область, хватит для примерно 70 человек

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Тестов на определение коронавирусной инфекции, которые недавно получила Житомирская область, хватит для примерно 70 человек

Об этом в четверг, 12 марта в ходе вечернего брифинга сообщил директор Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов, передает RegioNews.

"Мы получили тесты для обследования примерно 70 человек, в которых может быть подозрение на коронавирусную инфекцию", - сказал Парамонов.

Начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик уточнил, что часть масок, специальных респираторов и герметизирующих костюмов передадут Центру экстренной медицинской помощи в Радомышле и в местную больницу.

По его словам, также закупаются быстрые тесты для определения ОРВИ и гриппа.

"Только в случае, когда оба являются отрицательными, тогда уже показано проведение или экспресс-теста или конечного лабораторного обследования на коронавирус, - уточнил чиновник.

Также Суслик сообщил, что Житомирщина получила из мобрезерва с Днепра 270 тысяч медицинских масок, которые вскоре должны появиться и в аптеках.

Вчера, 12 марта, обнаружили еще два случая коронавируса - в Черновцах и Радомышле.

Коронавирус обнаружили у 71-летней пенсионерки, вернувшейся из Польши и гостившей у родственников во Львове. Выявлено по меньшей мере 22 человека, с которыми она контактировала. Они - изолированы. Также женщина 8 марта посещала церковь.

Хронику коронавируса в Украине можно прочитать тут.