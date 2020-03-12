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12 березня 2020, 14:04 22

Карантин: в Україні перенесли пробне ЗНО

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12 березня 2020, 14:04 22
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Український незалежний центр оцінки якості освіти переніс дати проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання
Фото: testportal.gov.ua
Український незалежний центр оцінки якості освіти переніс дати проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання

Як повідомляє RegioNews із посиланням на центр, таке рішення прийняте із метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.

Зокрема, тестування з української мови і літератури проходитиме 4 квітня 2020 року, тестування з інших навчальних предметів – 11 квітня 2020 року.

При цьому учасники пробного ЗНО мають повторно видрукувати запрошення-перепустки.

Як зазначається, про дати визначення результатів повідомлять до 14 березня.

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Нагадаємо, 11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.

Станом на 11 березня в Україні зафіксовано один випадок коронавірусу: захворювання виявили у чоловіка в Чернівцях 3 березня.


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