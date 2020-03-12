МОЗ радить підприємствам відпускати працівників на віддалену роботу
Як передає RegioNews, про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 12 березня.
"При можливості ми навіть зараз рекомендуємо, якщо є в кого така можливість, відпускати працівників на дистанційну роботу", - сказав він.
За словами Ляшка, у такому випадку зменшиться кількість людей у транспорті, зменшиться кількість контактів між людьми і, таким чином, знизиться ризик зараження людей, які одночасно перебувають в обмеженому просторі в закритому приміщенні.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, раніше працівникам МЗС дозволили працювати з дому або приходити з дітьми на роботу.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.
Станом на 11 березня в Україні зафіксовано один випадок коронавірусу: захворювання виявили у чоловіка в Чернівцях 3 березня.
- 15:02 12 березня Це неприпустимо: секретар РНБО відреагував на зрив презентації Сівохо
- 14:57 12 березня У Миколаєві не закриють розважальні центри і театри через коронавірус
- 14:55 12 березня Київрада забрала три земельні ділянки в посольства Росії
- 14:38 12 березня Єрмак пояснив свою участь у мінських переговорах
- 14:33 12 березня В Луганській області на блокпосту затримали мікроавтобус з арсеналом зброї
- 14:24 12 березня На Кіровоградщині студентів виганяють з гуртожитків
- 12:57 12 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою