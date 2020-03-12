МОЗ радить підприємствам відпускати працівників на віддалену роботу

МОЗ України з метою зниження ризику поширення коронавірусної інфекції в країні рекомендувало підприємствам, за можливості, відпускати співробітників на дистанційну роботу

Фото: скрін з відео

МОЗ України з метою зниження ризику поширення коронавірусної інфекції в країні рекомендувало підприємствам, за можливості, відпускати співробітників на дистанційну роботу

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 12 березня.

"При можливості ми навіть зараз рекомендуємо, якщо є в кого така можливість, відпускати працівників на дистанційну роботу", - сказав він.

За словами Ляшка, у такому випадку зменшиться кількість людей у транспорті, зменшиться кількість контактів між людьми і, таким чином, знизиться ризик зараження людей, які одночасно перебувають в обмеженому просторі в закритому приміщенні.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, раніше працівникам МЗС дозволили працювати з дому або приходити з дітьми на роботу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.

Станом на 11 березня в Україні зафіксовано один випадок коронавірусу: захворювання виявили у чоловіка в Чернівцях 3 березня.