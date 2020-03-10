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10 березня 2020, 15:03 23

Коронавірус: Україна скасовує рейси до 16 країн

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10 березня 2020, 15:03 23
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Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасовує деякі рейси через заходи, повязані з коронавірусом, та переглянула частоту внутрішніх авіарейсів
Фото: tripmydream.com
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" скасовує деякі рейси через заходи, повязані з коронавірусом, та переглянула частоту внутрішніх авіарейсів

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу компанії.

"У зв’язку із рекомендаціями урядів багатьох країн щодо уникнення масових заходів, обмеження інтенсивності пересування між країнами та пов’язаним з цим зниженням попиту на авіаперельоти, МАУ скасовує деякі рейси до Італії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Великої Британії, Литви, Азербайджану, Туреччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Чехії, Фінляндії, Данії, а також другу частоту окремих внутрішніх рейсів в межах України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, про подальші рішення авіакомпанії у контексті введення карантину в Італії буде додатково повідомлено дещо згодом.

При цьому пасажири, які залишили свої контактні дані під час бронювання, будуть поінформовані про будь-які зміни в розкладі заздалегідь.

Нагадаємо, раніше Wizz Air вирішив тимчасово призупинити рейси до Італії та Ізраїлю через спалах коронавірусу.


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