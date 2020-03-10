Коронавірус: Україна скасовує рейси до 16 країн
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу компанії.
"У зв’язку із рекомендаціями урядів багатьох країн щодо уникнення масових заходів, обмеження інтенсивності пересування між країнами та пов’язаним з цим зниженням попиту на авіаперельоти, МАУ скасовує деякі рейси до Італії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Великої Британії, Литви, Азербайджану, Туреччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Чехії, Фінляндії, Данії, а також другу частоту окремих внутрішніх рейсів в межах України", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, про подальші рішення авіакомпанії у контексті введення карантину в Італії буде додатково повідомлено дещо згодом.
При цьому пасажири, які залишили свої контактні дані під час бронювання, будуть поінформовані про будь-які зміни в розкладі заздалегідь.
Нагадаємо, раніше Wizz Air вирішив тимчасово призупинити рейси до Італії та Ізраїлю через спалах коронавірусу.
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