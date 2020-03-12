МАУ не исключает третью волну отмены рейсов из-за коронавируса

Президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне считает, что в ближайшее время ожидается третья волна отмены рейсов авиакомпании из-за распространения вируса COVID-19

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Президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне считает, что в ближайшее время ожидается третья волна отмены рейсов авиакомпании из-за распространения вируса COVID-19

Об этом он рассказал Liga.net, передает RegioNews.

По его словам, пока сложно определить размер финансовых потерь, но ситуация с динамическим распространением пандемии коронавирусной инфекции в мире вносит коррективы в планы полетов авиакомпании.

"По состоянию на сегодня мы находимся во второй волне внесения изменений в полетную программу. По нашим прогнозам, в ближайшее время наступит третья волна, в результате которой общее количество отмененных рейсов достигнет 2 тысяч, что в процентном соотношении составит около 35% прогнозов на первый квартал 2020 года", - сказал Дыхне.

В компании отмечают, что пока сложно определить размер финансовых потерь из-за необходимости детального анализа влияния панических настроений пассажиров на текущую ситуацию и перелеты весенне-летней навигации.

"Сегодня мы видим крайне негативную тенденцию, связанную с невозможностью нашими пассажирами планировать пасхальные праздники и летний отдых", - добавил президент МАУ.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменяет некоторые рейсы из-за мер, связанные с коронавируса, и пересмотрела частоту внутренних авиарейсов. Wizz Air решил временно приостановить рейсы в Италию и Израиль из-за вспышки коронавируса.