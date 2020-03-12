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12 березня 2020, 12:25 14

Україна готує другу евакуацію українців з Китаю - МЗС

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12 березня 2020, 12:25 14
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МЗС України разом з Міністерством інфраструктури починає підготовку другої хвилі евакуації своїх громадян із Китаю
Фото: mvs.gov.ua
МЗС України разом з Міністерством інфраструктури починає підготовку другої хвилі евакуації своїх громадян із Китаю

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 12 березня на брифінгу за підсумками засідання оперативного штабу МЗС для реагування на поширення коронавірусу COVID-19 в світі.

"МЗС разом із міністерством інфраструктури розпочинаємо підготовку другої евакуації наших громадян із Китаю. Наразі посольству України відомо про 41 громадянина, які перебувають в Ухані. З них десятеро виявили бажання евакуюватися", - сказав міністр.

Також чиновник закликав українців, які бажають повернутися додому, звертатися до посольства України в Китаї, яке формуватиме списки.

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Нагадаємо, 5 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна найближчим часом евакуює з Китаю ще двох українців.

Раніше в МЗС заявляли, що шестеро українців, які залишилися в Ухані і провінції Хубей після першої евакуації, виявили бажання повернутися в Україну.

5 березня закінчився термін обсервації евакуйованих з китайського Уханя українців та іноземців у медичному центрі в Нових Санжарах Полтавської області, куди вони були поміщені на карантин 20 лютого.

Спалах коронавірусу була зафіксована в кінці грудня 2019 року в найнаселеному місті Центрального Китаю - Ухані.


Коронавирус Китай эвакуация МИД
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