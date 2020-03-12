Україна готує другу евакуацію українців з Китаю - МЗС
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 12 березня на брифінгу за підсумками засідання оперативного штабу МЗС для реагування на поширення коронавірусу COVID-19 в світі.
"МЗС разом із міністерством інфраструктури розпочинаємо підготовку другої евакуації наших громадян із Китаю. Наразі посольству України відомо про 41 громадянина, які перебувають в Ухані. З них десятеро виявили бажання евакуюватися", - сказав міністр.
Також чиновник закликав українців, які бажають повернутися додому, звертатися до посольства України в Китаї, яке формуватиме списки.
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Нагадаємо, 5 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна найближчим часом евакуює з Китаю ще двох українців.
Раніше в МЗС заявляли, що шестеро українців, які залишилися в Ухані і провінції Хубей після першої евакуації, виявили бажання повернутися в Україну.
5 березня закінчився термін обсервації евакуйованих з китайського Уханя українців та іноземців у медичному центрі в Нових Санжарах Полтавської області, куди вони були поміщені на карантин 20 лютого.
Спалах коронавірусу була зафіксована в кінці грудня 2019 року в найнаселеному місті Центрального Китаю - Ухані.
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