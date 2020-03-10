Wizz Air скасовує всі рейси до Італії та Ізраїлю

Угорський бюджетний авіаперевізник Wizz Air вирішив тимчасово призупинити рейси до Італії та Ізраїлю через спалах коронавірусу

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Угорський бюджетний авіаперевізник Wizz Air вирішив тимчасово призупинити рейси до Італії та Ізраїлю через спалах коронавірусу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Business Traveller.

"Компанія Wizz Air оголосила, що призупинить усі рейси до Італії та Ізраїлю у відповідь на обмеження подорожей через спалах коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Так, від 10 березня всі рейси авіаперевізника до Італії призупинені, рейси до Тель-Авіва та Ейлату в Ізраїлі будуть призупинені з 12 березня.

Як зазначили в авіакомпанії, це рішення пов'язане з загальнодержавним карантином, оголошеним 9 березня італійським урядом, та запровадженням 14-денного карантинного періоду для всіх пасажирів, які прибувають до Ізраїлю.

Компанія зазначає, що постраждалі пасажири будуть автоматично проінформовані та "поміщені на альтернативні рейси якомога раніше". Пасажирам буде запропоновано безкоштовний перерахунок вартості квитків або повне повернення сплаченої суми.