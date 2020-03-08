В ДТП у Тернопільській області постраждали четверо дорослих і дитина

В неділю, 8 березня на ділянці автодороги Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка в Тернопільському районі зіткнулися автомобілі ЗАЗ-110307 і Volkswagen Vento

Фото: Нацполіція

В неділю, 8 березня на ділянці автодороги Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка в Тернопільському районі зіткнулися автомобілі ЗАЗ-110307 і Volkswagen Vento

Про це повідомляє пресслужба поліції області, передає RegioNews.

"За попередньою інформацією, водій ЗАЗ, 1995 року народження, не впорався з керуванням, машину занесло на мокрому асфальті і викинуло на смугу зустрічного руху. У результаті такого маневру транспортний засіб врізався в іномарку під керуванням львів'янина", - сказано в повідомленні.

Постраждали водій і троє пасажирів автомобіля ЗАЗ, а також чотирирічна дитина з машини Volkswagen.

Нагадаємо, вранці в середу, 4-го березня, через густий туман на Одеській трасі під Києвом зіткнулися відразу 10 автомобілів.