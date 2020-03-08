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08 марта 2020, 18:27 9

В ДТП в Тернопольской области пострадали четверо взрослых и ребенок

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08 марта 2020, 18:27 9
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В воскресенье, 8 марта на участке автодороги Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка в Тернопольском районе столкнулись автомобили ЗАЗ-110307 и Volkswagen Vento
Фото: Нацполіція
В воскресенье, 8 марта на участке автодороги Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка в Тернопольском районе столкнулись автомобили ЗАЗ-110307 и Volkswagen Vento

Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает RegioNews.

"По предварительной информации, водитель ЗАЗ, 1995 года рождения, не справился с управлением, машину занесло на мокром асфальте и выбросило на полосу встречного движения. В результате такого маневра транспортное средство врезалось в иномарку под управлением львовянина", - говорится в сообщении.

Пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля ЗАЗ, а также четырехлетний ребенок из машины Volkswagen.

Напомним, утром в среду, 4-го марта, из-за густого тумана на Одесской трассе под Киевом произошло столкновение сразу 10 автомобилей.


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