Тернопільщина: посадовець крав електроенергію в Укрзалізниці для видобування криптовалюти

До трьох років позбавлення волі загрожує колишньому посадовцю відокремленого підрозділу державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

Фото із сайту Поліції Тернопільської області

До трьох років позбавлення волі загрожує колишньому посадовцю відокремленого підрозділу державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"

Про це інформує RegioNews з посиланням на ГУ Національної поліції у Тернопільській області.

У листопаді 2019 року в Тернополі виявили майнінгову ферму з видобування криптовалюти, яка працювала за рахунок електроенергії Укрзалізниці. Поліцейські встановили причетність посадовця одного із відокремлених підрозділів Львівської залізниці.



У ході досудового розслідування з’ясувалося, що обвинувачений, зловживаючи своїми повноваженнями, встановив у службових приміщеннях спеціальне обладнання та самовільно підключився до електричної мережі Укрзалізниці. Техніку розмістив у своєму кабінеті та майстерні, до яких мав доступ.

За рахунок краденої енергії видобували криптовалюту. Незаконною діяльністю посадовець займався впродовж п’яти місяців та завдав збитків Укрзалізниці на майже 400 тисяч гривень.

Правоохоронці вилучили обладнання, яке було незаконно під’єднано до електромереж Укрзалізниці.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Дії посадовця слідчі кваліфікували за частиною 2 статті 188-1 ККУ. Справу скеровано до суду.

