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05 березня 2020, 18:31 1

У Тернополі 3 мільйони гривень спрямують на протидію коронавірусу

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05 березня 2020, 18:31 1
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Обласна рада виділила кошти на апарат штучної вентиляції легень, засоби індивідуального захисту та медпрепарати
Обласна рада виділила кошти на апарат штучної вентиляції легень, засоби індивідуального захисту та медпрепарати

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську обласну раду.

Депутати підтримали пропозицію виділити 3 мільйони, які будуть спрямовані для забезпечення виконання заходів щодо запобігання занесенню та поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом.

Кошти виділені для придбання апарату штучної вентиляції легень, засобів індивідуального захисту та медикаментозних препаратів.

Голова обласної ради Віктор Овчарук вніс пропозицію звернутися до керівництва держави з пропозицією спрощення процедури тендерних закупівель медичного обладнання, засобів захисту та препаратів, необхідних для подолання та попередження коронавірусу.

"Процес тендерних закупівель займає кілька тижнів. На жаль, за цей час інфікуватися може не одна людина", - наголосив голова.


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