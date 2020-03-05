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05 березня 2020, 12:40 1

На Закарпатті мікроавтобус зіткнувся із потягом

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05 березня 2020, 12:40 1
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У Хустському районі водій мікроавтобуса Mercedes-Benz намагався проскочити через колію і зіткнувся з потягом, у результаті чого постраждали 6 людей
Фото зі сторінки Поліції Закарпатської області у facebook
У Хустському районі водій мікроавтобуса Mercedes-Benz намагався проскочити через колію і зіткнувся з потягом, у результаті чого постраждали 6 людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку ГУ Націнальної поліції Закарпатської області.

Сьогодні, 5 березня, о 05:43, на службу "102" надійшло повідомлення про автомобільну аварію в селі Бороняво Хустського району.

Слідчо-оперативна група встановила, що близько 5:00 год. водій мікроавтобуса "Mercedes Benz", 31-річний мешканець села Грушово, проігнорував ввімкнене червоне світло світлофора та опущений шлагбаум, виїхав на залізничний переїзд та зіткнувся з потягом. Внаслідок удару автомобіль відкинуло в кювет.

Водій тілесних ушкоджень не отримав, результат на стан алкогольного сп’яніння – негативний. Внаслідок аварії травми отримали п’ятеро односельців водія віком від 33 до 70 років. Вони доставлені до медзакладу.

Автомобіль вилучено та поміщено на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів Хустського відділу поліції.

За фактом відкрито кримінальне провадження частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). У справі триває слідство.


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