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04 березня 2020, 10:51 2

Під Києвом через туман зіткнулися 10 автомобілів

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04 березня 2020, 10:51 2
Читайте также на русском языке
Вранці в середу, 4-го березня, через густий туман на Одеській трасі під Києвом зіткнулися відразу 10 автомобілів
Вранці в середу, 4-го березня, через густий туман на Одеській трасі під Києвом зіткнулися відразу 10 автомобілів

Про це повідомляють на Facebook сторінці dtp.kiev.ua, пише RegioNews.

#Туман! одесская трасса, Митница, на Киев, #ДТП, более 10 авто на протяжении 100 метров, с пострадавшими. будьте внимательны!… делимся фото с туманных дорог Киева

Опубліковано dtp.kiev.ua Вівторок, 3 березня 2020 р.

На місце ДТП виїхали поліцейські. Інформація про постраждалих в даний момент уточнюється. Відзначимо, що за прогнозами синоптиків, густий туман сьогодні в Києві протримається до другої половини дня.


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