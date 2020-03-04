Під Києвом через туман зіткнулися 10 автомобілів

Вранці в середу, 4-го березня, через густий туман на Одеській трасі під Києвом зіткнулися відразу 10 автомобілів

Вранці в середу, 4-го березня, через густий туман на Одеській трасі під Києвом зіткнулися відразу 10 автомобілів

Про це повідомляють на Facebook сторінці dtp.kiev.ua, пише RegioNews. #Туман! одесская трасса, Митница, на Киев, #ДТП, более 10 авто на протяжении 100 метров, с пострадавшими. будьте внимательны!… делимся фото с туманных дорог Киева Опубліковано dtp.kiev.ua Вівторок, 3 березня 2020 р. На місце ДТП виїхали поліцейські. Інформація про постраждалих в даний момент уточнюється. Відзначимо, що за прогнозами синоптиків, густий туман сьогодні в Києві протримається до другої половини дня.

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