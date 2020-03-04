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04 березня 2020, 13:18 3

В Україні є шість потенційно хворих коронавірусом - заступник міністра

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04 березня 2020, 13:18 3
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В Україні у шести людей підозрюють наявність коронавірусної інфекції
Фото: МОЗ
В Україні у шести людей підозрюють наявність коронавірусної інфекції

Про це в середу, 4 березня повідомив в ході брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає RegioNews.

"В Україні знаходяться на обстеженні шість підозр на коронавірусну інфекцію. Ці люди ізольовані. Деякі зразки біоматеріалу знаходяться в референс-лабораторії Центру громадського здоров'я, деякі будуть доставлені протягом середи", - сказав він.

Ляшко повідомив, що стан госпіталізованого в Чернівцях з коронавірусом чоловіка задовільний.

"Ніяких симптомів пневмонії немає, кашель послаблюється, температури немає. Він знаходиться під наглядом лікарів і далі буде перебувати в ізоляції", - сказав заступник міністра.

Заступник міністра також повідомив, що за минулу добу температурний скринінг провели для понад 111 тис. чол. на пропускних пунктах.

Ляшко додав, що 5 березня о 12:00 закінчується обсервація людей в Нових Санжарах.

"Ситуація в Нових Санжарах спокійна. Ніяких симптомів у людей немає", - повідомив він.

Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні.

Стан хворого чоловіка наразі задовільний, епідеміологи відпрацьовують контакти хворого.


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