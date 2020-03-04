В Україні є шість потенційно хворих коронавірусом - заступник міністра
Про це в середу, 4 березня повідомив в ході брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає RegioNews.
"В Україні знаходяться на обстеженні шість підозр на коронавірусну інфекцію. Ці люди ізольовані. Деякі зразки біоматеріалу знаходяться в референс-лабораторії Центру громадського здоров'я, деякі будуть доставлені протягом середи", - сказав він.
Ляшко повідомив, що стан госпіталізованого в Чернівцях з коронавірусом чоловіка задовільний.
"Ніяких симптомів пневмонії немає, кашель послаблюється, температури немає. Він знаходиться під наглядом лікарів і далі буде перебувати в ізоляції", - сказав заступник міністра.
Заступник міністра також повідомив, що за минулу добу температурний скринінг провели для понад 111 тис. чол. на пропускних пунктах.
Ляшко додав, що 5 березня о 12:00 закінчується обсервація людей в Нових Санжарах.
"Ситуація в Нових Санжарах спокійна. Ніяких симптомів у людей немає", - повідомив він.
Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні.
Стан хворого чоловіка наразі задовільний, епідеміологи відпрацьовують контакти хворого.
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