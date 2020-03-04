В Украине шесть потенциально больных на коронавирус - замминистра
Об этом в среду, 4 марта сообщил в ходе брифинга заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews.
"В Украине находятся на обследовании шесть подозрений на коронавирусную инфекцию. Эти люди изолированы. Некоторые образцы биоматериала находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья, некоторые будут доставлены в течение среды", - сказал он.
Ляшко сообщил, что состояние госпитализированного в Черновцах с коронавирусом человека удовлетворительное.
"Никаких симптомов пневмонии нет, кашель ослабляется, температуры нет. Он находится под наблюдением врачей и дальше будет находиться в изоляции", - сказал замминистра.
Заместитель министра также сообщил, что за минувшие сутки температурный скрининг провели для более 111 тыс. чел. на пропускных пунктах.
Ляшко добавил, что 5 марта в 12:00 заканчивается обсервация людей в Новых Санжарах.
"Ситуация в Новых Санжарах спокойная. Никаких симптомов у людей нет", - сообщил он.
Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.
Состояние больного удовлетворительное, эпидемиологи отрабатывают контакты больного.
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