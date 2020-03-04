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04 марта 2020, 13:18 7

В Украине шесть потенциально больных на коронавирус - замминистра

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04 марта 2020, 13:18 7
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В Украине у шести человек подозревают наличие коронавирусной инфекции
Фото: МОЗ
В Украине у шести человек подозревают наличие коронавирусной инфекции

Об этом в среду, 4 марта сообщил в ходе брифинга заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews.

"В Украине находятся на обследовании шесть подозрений на коронавирусную инфекцию. Эти люди изолированы. Некоторые образцы биоматериала находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья, некоторые будут доставлены в течение среды", - сказал он.

Ляшко сообщил, что состояние госпитализированного в Черновцах с коронавирусом человека удовлетворительное.

"Никаких симптомов пневмонии нет, кашель ослабляется, температуры нет. Он находится под наблюдением врачей и дальше будет находиться в изоляции", - сказал замминистра.

Заместитель министра также сообщил, что за минувшие сутки температурный скрининг провели для более 111 тыс. чел. на пропускных пунктах.

Ляшко добавил, что 5 марта в 12:00 заканчивается обсервация людей в Новых Санжарах.

"Ситуация в Новых Санжарах спокойная. Никаких симптомов у людей нет", - сообщил он.

Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.

Состояние больного удовлетворительное, эпидемиологи отрабатывают контакты больного.


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