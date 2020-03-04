13:19  04 березня
У Чернівцях госпіталізували ще трьох людей з підозрою на коронавірус
13:37  04 березня
Три кандидати в міністри відмовилися від роботи в новому Кабміні
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
04 березня 2020, 12:51 13

Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених

Читайте также
на русском языке
04 березня 2020, 12:51 13
Читайте также на русском языке
Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує зростання числа заражених коронавірусів в Україні і відзначила скоординовану роботу українських установ охорони здоров'я після виявлення першого випадку інфікування коронавірусом
Фото: скрін з відео
Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує зростання числа заражених коронавірусів в Україні і відзначила скоординовану роботу українських установ охорони здоров'я після виявлення першого випадку інфікування коронавірусом

Як передає RegioNews, про це заявив 4 березня на брифінгу представник ВООЗ Ярно Хабіхт.

За його словами, на сьогодні висока ймовірність того, що в Україні буде зростати кількість хворих коронавірусом.

"Важливо підкреслити, що найімовірніше ми станемо свідками більшої кількості випадків захворювання в Україні. Однак суть полягає в готовності охорони здоров'я України протидіяти спалахам цього захворювання", - сказав він.

При цьому Хабіхт назвав "важливим фактором" те, "що в Україні був зареєстрований перший випадок захворювання коронавірусом".

"Мушу констатувати, що це було очікувано. Випадок захворювання був ввезений в Україну. Необхідно відзначити, що його діагностували дуже швидко, що є свідченням доброї узгодженої роботи закладів охорони здоров'я України", - підкреслив представник ВООЗ.

Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні. Стан хворого чоловіка наразі задовільний, епідеміологи відпрацьовують контакти хворого. Пізніше дружину хворого коронавірусом госпіталізували на вимогу сусідів.

У свою чергу, прикордонники Чернівецького загону, які могли контактувати з хворим на коронавірус, перебувають під наглядом медиків.


Коронавирус ВОЗ медики
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Великий комбінатор. Навіщо Зеленський поступився округом в Харкові "адміністратору" Порошенка
03 березня 2020, 19:20
Перезавантаження Кабміну. Який прем'єр зробить місцеві вибори для Зеленського
03 березня 2020, 18:50
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »