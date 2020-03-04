Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених

Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує зростання числа заражених коронавірусів в Україні і відзначила скоординовану роботу українських установ охорони здоров'я після виявлення першого випадку інфікування коронавірусом

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Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує зростання числа заражених коронавірусів в Україні і відзначила скоординовану роботу українських установ охорони здоров'я після виявлення першого випадку інфікування коронавірусом

Як передає RegioNews, про це заявив 4 березня на брифінгу представник ВООЗ Ярно Хабіхт.

За його словами, на сьогодні висока ймовірність того, що в Україні буде зростати кількість хворих коронавірусом.

"Важливо підкреслити, що найімовірніше ми станемо свідками більшої кількості випадків захворювання в Україні. Однак суть полягає в готовності охорони здоров'я України протидіяти спалахам цього захворювання", - сказав він.

При цьому Хабіхт назвав "важливим фактором" те, "що в Україні був зареєстрований перший випадок захворювання коронавірусом".

"Мушу констатувати, що це було очікувано. Випадок захворювання був ввезений в Україну. Необхідно відзначити, що його діагностували дуже швидко, що є свідченням доброї узгодженої роботи закладів охорони здоров'я України", - підкреслив представник ВООЗ.

Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні. Стан хворого чоловіка наразі задовільний, епідеміологи відпрацьовують контакти хворого. Пізніше дружину хворого коронавірусом госпіталізували на вимогу сусідів.

У свою чергу, прикордонники Чернівецького загону, які могли контактувати з хворим на коронавірус, перебувають під наглядом медиків.