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04 березня 2020, 09:46 15

Коронавірус виявили ще в чотирьох країнах

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04 березня 2020, 09:46 15
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Про перші випадки виявлення вірусу заявили в Ліхтенштейні, Чилі, Аргентині та Ґібралтарі
Фото: twitter/XHNews
Про перші випадки виявлення вірусу заявили в Ліхтенштейні, Чилі, Аргентині та Ґібралтарі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на карту поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Відповідно до нової інформації, кількість жертв коронавірусу у всьому світі сягнула 3198 осіб, 2871 з них - на території материкового Китаю. При цьому загальна кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищила 93 тисячі.

Так, в Італії за добу виявили 466 нових хворих, 27 людей померло. Всього в Італії на COVID-19 захворіли 2502 осіб.

В Іспанії підтверджено 45 нових випадків інфікування. В Ірані заявили про 835 нових випадків інфікування коронавірусом. В Японії зафіксовано 19 нових випадків зараження.

У Південній Кореї загальна кількість інфікованих становить 5428 осіб, влада закликала громадян залишатися вдома і попередила про "критичний момент" у битві за стримування коронавірусу.

Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні.


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