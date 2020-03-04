Коронавірус виявили ще в чотирьох країнах
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на карту поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.
Відповідно до нової інформації, кількість жертв коронавірусу у всьому світі сягнула 3198 осіб, 2871 з них - на території материкового Китаю. При цьому загальна кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищила 93 тисячі.
Так, в Італії за добу виявили 466 нових хворих, 27 людей померло. Всього в Італії на COVID-19 захворіли 2502 осіб.
В Іспанії підтверджено 45 нових випадків інфікування. В Ірані заявили про 835 нових випадків інфікування коронавірусом. В Японії зафіксовано 19 нових випадків зараження.
У Південній Кореї загальна кількість інфікованих становить 5428 осіб, влада закликала громадян залишатися вдома і попередила про "критичний момент" у битві за стримування коронавірусу.
Нагадаємо, 3 березня МОЗ офіційно підтвердив перший випадок коронавірусу в Україні.
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