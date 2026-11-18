Фото: Національна поліція

На Тернопільщині до суду скерували обвинувальний акт щодо 15-річної дівчини, яку обвинувачують у замаху на вбивство однокласниці

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 27 квітня 2026 року в Тернополі.

За даними слідства, через неприязні стосунки школярка вирішила позбавити життя однокласницю. Для цього вона заздалегідь придбала ніж та з'ясувала адресу проживання дівчини.

У день нападу фігурантка раніше пішла з уроків і підстерегла однокласницю в під'їзді будинку, коли та поверталася зі школи. Там вона кілька разів ударила потерпілу ножем.

Крики пораненої почули сусіди. Вони викликали медиків і поліцію. Дівчину госпіталізували з колото-різаними та проникаючими пораненнями, які належать до категорії тяжких тілесних ушкоджень. Завдяки своєчасній медичній допомозі лікарям вдалося врятувати їй життя.

Правоохоронці затримали нападницю того ж дня. Її дії кваліфікували як закінчений замах на умисне вбивство за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до 15 років позбавлення волі.

На час досудового розслідування суд обрав дівчині запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, у Вінниці розслідують обставини побиття 10-річного школяра в ліцеї №34. За словами батька хлопчика, на дитину напали двоє учнів паралельного класу у шкільній вбиральні.

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