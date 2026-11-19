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Правоохоронці затримали працівницю моргу, яку підозрюють у систематичному викраденні грошей, коштовностей та особистих речей загиблих військовослужбовців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, 39-річна жінка працювала молодшою медсестрою в одному з районних відділень бюро судово-медичної експертизи, куди доставляли тіла полеглих захисників України.

Користуючись відсутністю сторонніх, вона забирала гроші та цінні речі з кишень військових, а також знімала з тіл коштовності.

Правоохоронці задокументували випадок, коли працівниця моргу, крім грошей, привласнила навіть пачку цигарок.

Жінку затримали та повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 297 КК України (незаконне заволодіння предметами, що знаходяться на тілі померлого, з корисливих мотиві).

Підозрюваній загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали 19-річну дівчину, яку підозрюють у вбивстві на замовлення РФ 32-річного іноземця, який раніше служив у ЗСУ.