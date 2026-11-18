Фото: Национальная полиция

В Тернопольской области в суд направили обвинительный акт в отношении 15-летней девушки, которую обвиняют в покушении на убийство одноклассницы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 27 апреля 2026 года в Тернополе.

По данным следствия, из-за неприязненных отношений школьница решила лишить жизни одноклассницу. Для этого она заранее приобрела нож и выяснила адрес девушки.

В день нападения фигурантка раньше ушла с уроков и подстерегла одноклассницу в подъезде дома, когда та возвращалась из школы. Там она несколько раз ударила потерпевшую ножом.

Крики раненой услышали соседи. Они вызвали медиков и полицию. Девушку госпитализировали с колото-резаными и проникающими ранениями, относящимися к категории тяжких телесных повреждений. Благодаря своевременной медицинской помощи врачам удалось спасти жизнь.

Правоохранители задержали нападающую в тот же день. Ее действия квалифицировали как оконченное покушение на умышленное убийство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от семи до 15 лет лишения свободы.

На время досудебного расследования суд избрал девушке меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, в Виннице расследуют обстоятельства избиения 10-летнего школьника в лицее №34. По словам отца мальчика, на ребенка напали двое учеников параллельного класса в школьной туалете.

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