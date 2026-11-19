Фото: ДСНС

У ніч на 19 листопада російські війська атакували енергетичні об'єкти, підприємства та житлові будинки у різних регіонах України. Руйнування зафіксовані у 12 областях

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews.

На Житомирщині, Чернігівщині та Миколаївщині під ударами опинилися електропідстанції. Ще у чотирьох областях росіяни атакували агропідприємства.

Також пошкоджені житлові будинки у Запоріжжі, Харківській, Черкаській та Донецькій областях.

Внаслідок атак на Чернігівщині загинула людина. Загалом по Україні повідомляється про вісьмох поранених.

На місцях ударів працювали рятувальники, медики, поліцейські та енергетики.

Нагадаємо, станом на ранок 19 листопада через російські удари по енергетичній інфраструктурі є знеструмлення у п'яти областях України. Зокрема, ворог атакує об'єкти, на яких ремонт майже завершено.