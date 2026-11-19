Фото: "Думка"

У четвер, 19 листопада, російські війська завдали удару по житловому будинку в Ізюмі Харківської області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Попередньо, внаслідок атаки постраждали двоє людей. Під завалами можуть перебувати мешканці.

Внаслідок удару зруйновано один із під'їздів будинку.

Також через атаку загорілася квартира на п'ятому поверсі будинку навпроти.

На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу та перевіряють інформацію про можливих людей під завалами.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська обстріляли вісім населених пунктів Харківської області. Унаслідок ворожих атак постраждали 23 людини, серед них 11-річний хлопчик.