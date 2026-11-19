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Рух молодих Звягельського осередку ГО "Захист Держави",організовує новий кіберспортивний турнір із Dota 2 у форматі 1х1. Змагання відбудуться в межах проєкту "Netix – кіберспортивна арена незламної молоді"

Про це повідомляє ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Загальний призовий фонд становить 20 тисяч гривень. Переможець отримає ігровий монітор ASGARD із частотою оновлення 240 Гц.

Серед інших призів – геймерські клавіатури, мишки, килимки Maincast Edition, гаджети та сертифікати від партнерів.

Турнір триватиме з 17 до 22 листопада та проходитиме повністю онлайн. Участь безкоштовна, однак кількість місць обмежена.

Нагородження переможців і призерів заплановане на 22 листопада. На учасників також чекають подарунки, частування та можливість поспілкуватися з організаторами.

Зареєструватися на турнір можна за посиланням.

Нагадаємо, влітку в Хмельницькій області провели яскравий тенісний фестиваль. Ініціювали його Камʼянець-Подільський районний осередок разом із Чернівецьким осередком ГО "Захист Держави". Організатори зазначають, що головною метою було об'єднати молодь навколо спорту.