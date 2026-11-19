Фото: ДСНС Франківщини

Уранці 19 листопада в Калуші Івано-Франківської області сталася пожежа у квартирі на четвертому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку

Про це інформуєГоловне управління ДСНС в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 07:06. На місце прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини.

У квартирі горіли речі домашнього вжитку. Площа займання становила 15 квадратних метрів.

Під час ліквідації пожежі надзвичайники врятували одну людину та вивели з будинку 12 мешканців, зокрема трьох дітей.

О 07:19 пожежу локалізували, а вже о 07:28 повністю ліквідували. На щастя, травмованих немає.

Нагадаємо,в селі Голубне Березнівської громади на Рівненщині сталася пожежа в житловому будинку. Внаслідок загоряння травмувалися двоє людей – 70-річна жінка та 14-річний хлопчик.