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Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

"У Подільському районі влучання в триповерхову офісну будівлю", – йдеться у повідомленні.

Екстрені служби прямують на місце.

Оновлено: У Подільському районі горить мансарда триповерхової будівлі. У Деснянському загоряння покрівлі теж триповерхової будівлі.

Нагадаємо, станом на ранок 19 листопада через російські удари по енергетичній інфраструктурі є знеструмлення у п'яти областях України. Зокрема, ворог атакує об'єкти, на яких ремонт майже завершено.