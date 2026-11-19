Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні за тиждень із 9 до 15 листопада на грип, COVID-19 та інші ГРВІ захворіли понад 104,5 тисячі людей. Кількість хворих зросла на 7,2% порівняно з попереднім тижнем. Найбільше серед них – дітей

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Через ускладнення до лікарень потрапив 2001 пацієнт, зокрема 1243 дитини. Водночас рівень госпіталізації знизився.

Також за тиждень підтвердили 183 випадки COVID-19, що на 73 більше, ніж за попередній період.

Попри зростання кількості хворих, вірусів грипу лабораторно поки не виявили. Натомість серед українців циркулюють коронавірус, парагрип, аденовіруси, риновіруси та інші сезонні збудники респіраторних інфекцій.

Водночас епідемічна ситуація залишається контрольованою: в усіх регіонах показники захворюваності відповідають фоновому рівню. Кількість хворих також на 4,7% нижча, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, в Україні стартував епідемічний сезон грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) 2026-2027 років. Сезон посиленого епідеміологічного нагляду триватиме до 23 травня 2027 року.