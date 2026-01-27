08:57  27 січня
У Миколаєві в сміттєвому контейнері знайшли новонароджену дитину
08:29  27 січня
У Києві вночі сталася пожежа у девʼятиповерхівці: загинула людина
08:21  27 січня
Хабар за зняття з розшуку: на Тернопільщині посадовця ТЦК взяли під варту
UA | RU
UA | RU
27 січня 2026, 08:21

Хабар за зняття з розшуку: на Тернопільщині посадовця ТЦК взяли під варту

27 січня 2026, 08:21
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Тернопільщині повідомили про підозру заступнику начальника районного ТЦК за отримання хабаря

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 266 240 гривень.

Як повідомляють правоохоронці, у п’ятницю, 23 січня, поліцейські спільно з оперативниками Служби безпеки затримали військовослужбовця ТЦК безпосередньо під час отримання трьох тисяч доларів США неправомірної вигоди. За ці кошти посадовець обіцяв безперешкодне оновлення військово-облікових документів та зняття з розшуку 28-річного жителя області.

На підставі зібраних доказів слідчі оголосили фігуранту підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше у Тернополі за порушення прав громадянина під час мобілізації до адміністративної відповідальності притягнули посадовця ТЦК. Зазначається, що працівник ТЦК, перебуваючи у службовому автомобілі, безпідставно обмежив права та свободи громадянина. Суд визнав його винним та оштрафував на 34 тисячі гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопільська область арешт ТЦК хабар мобілізація розшук зняти з розшуку підозра
На Харківщині майже 100 справ відкрито проти ТЦК
26 січня 2026, 16:55
На Львівщині чоловік відкрив вогонь по працівниках ТЦК та намагався втекти
23 січня 2026, 21:00
В Одесі чоловіка силоміць витягли з машини працівники ТЦК: прокуратура повідомила про санкцію справи – штраф до 850 грн
23 січня 2026, 18:33
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Провалився з горища: на Полтавщині загинув 9-річний хлопчик
27 січня 2026, 10:00
Війська РФ вдарили КАБами по Слов'янську: загинуло подружжя
27 січня 2026, 09:52
Росіяни поцілили дронами по двох маршрутках з пасажирами у Запорізькому районі
27 січня 2026, 09:40
Дим і неприємний запах у Бродах на Львівщині після атаки: школи не працюють
27 січня 2026, 09:36
Картопля і огірки стають все дорожче: як в Україні змінились ціни на овочі
27 січня 2026, 09:30
Через ожеледицю понад 140 населених пунктів Хмельниччини залишилися без світла
27 січня 2026, 09:11
У Миколаєві в сміттєвому контейнері знайшли новонароджену дитину
27 січня 2026, 08:57
На Львівщині чоловік намагався провезти через кордон IPhone на 2 млн грн під виглядом вживаного одягу
27 січня 2026, 08:50
826 ударів по Запорізькій області за добу: постраждала молода жінка
27 січня 2026, 08:49
Армія РФ атакувала Україну 165 безпілотниками: ППО знешкодила 135 БпЛА
27 січня 2026, 08:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »