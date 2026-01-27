Хабар за зняття з розшуку: на Тернопільщині посадовця ТЦК взяли під варту

Фото: Національна поліція

На Тернопільщині повідомили про підозру заступнику начальника районного ТЦК за отримання хабаря

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 266 240 гривень.

Як повідомляють правоохоронці, у п’ятницю, 23 січня, поліцейські спільно з оперативниками Служби безпеки затримали військовослужбовця ТЦК безпосередньо під час отримання трьох тисяч доларів США неправомірної вигоди. За ці кошти посадовець обіцяв безперешкодне оновлення військово-облікових документів та зняття з розшуку 28-річного жителя області.

На підставі зібраних доказів слідчі оголосили фігуранту підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше у Тернополі за порушення прав громадянина під час мобілізації до адміністративної відповідальності притягнули посадовця ТЦК. Зазначається, що працівник ТЦК, перебуваючи у службовому автомобілі, безпідставно обмежив права та свободи громадянина. Суд визнав його винним та оштрафував на 34 тисячі гривень.