Хабар за зняття з розшуку: на Тернопільщині посадовця ТЦК взяли під варту
На Тернопільщині повідомили про підозру заступнику начальника районного ТЦК за отримання хабаря
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 266 240 гривень.
Як повідомляють правоохоронці, у п’ятницю, 23 січня, поліцейські спільно з оперативниками Служби безпеки затримали військовослужбовця ТЦК безпосередньо під час отримання трьох тисяч доларів США неправомірної вигоди. За ці кошти посадовець обіцяв безперешкодне оновлення військово-облікових документів та зняття з розшуку 28-річного жителя області.
На підставі зібраних доказів слідчі оголосили фігуранту підозру.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше у Тернополі за порушення прав громадянина під час мобілізації до адміністративної відповідальності притягнули посадовця ТЦК. Зазначається, що працівник ТЦК, перебуваючи у службовому автомобілі, безпідставно обмежив права та свободи громадянина. Суд визнав його винним та оштрафував на 34 тисячі гривень.