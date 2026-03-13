Як будуть вимикати світло 14 березня? Дані Укренерго

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Завтра, 14 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень, а з 17:00 до 23:00 – графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Як зазначається, причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – закликали в Укренерго.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення армія РФ близько 6 тисяч разів атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури на території України. Збитки сягають мільярдів.