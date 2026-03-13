14:59  13 березня
Відомий український еколог Володимир Борейко загинув у ДТП під Києвом
В Одесі сімейний лікар продавав інвалідність за долари
На Полтавщині автівка перекинулась на дах: водій загинув
Відомий український еколог Володимир Борейко загинув у ДТП під Києвом

Фото: "Громадське радіо"
У п'ятницю, 13 березня, під Києвом сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув український еколог, зоозахисник і письменник Володимир Борейко

Про це повідомила його дружина Ольга Мусафірова, передає RegioNews.

Обставини ДТП наразі невідомі.

Інформації про час та місце поховання поки немає. Родина пообіцяла повідомити про це згодом.

Володимир Борейко був директором ГО "Київський еколого-культурний центр" та одним із провідних активістів природоохоронного руху в Україні. Він автор понад 200 книг та понад 700 наукових статей про охорону природи, екологічну етику та захист тварин.

Борейко також був ініціатором низки природоохоронних законів і організовував кампанії зі збереження старовинних дерев, заборони капканів та дельфінаріїв, обмеження весняного полювання та захисту рідкісних видів рослин і тварин.

У 2010 році Володимиру Борейку присвоїли почесне звання "Заслужений природоохоронець України".

RegioNews висловлює щирі співчуття родині, близьким і колегам Володимира Борейка.

