У Дніпрі судили пенсіонерку, яка коригувала удари росіян

Ілюстративне фото

Дніпровський районний суд Дніпропетровської області визнав громадянку винною у глорифікації російських військових і державній зраді. Стало відомо, яке покарання вона отримала

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Відомо, що жінка проживала у Краматорську Донецької області і мала проросійські погляди. У 2024 році вона поширювала дописи, які прославляли російських солдатів, у забороненій російській соцмережі. Також вона переписувалась з російським військовим.

Жінка погодилась виконувати завдання окупанта зі зброру та передачі інформації. Пенсіонерка писала йому про перебування підрозділів Сил оборони України на території місцевого підприємства, про місцезнаходження боєкомплекту в районі сусідніх населених пунктів, також інформувала про результати вогневого ураження аеродрому міста Краматорська і обстрілу магазину "Епіцентр".

На суді жінка визнала провину та розкаялась. Суд призначив пенсіонерці покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

