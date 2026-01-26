На Харківщині майже 100 справ відкрито проти ТЦК

Фото: Думка

У Харківській області 97 справ проти працівників ТЦК та поліції внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Частину з них вже направили до суду

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Петро Токар розповів, що за минулий рік у Харківській області на працівників ТЦК та поліцію надійшло 250 скарг. З них 97 стали кримінальними провадженнями та були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Найгучнішим випадком стало побиття вчителя історії. Також надходили інші скарги на незаконне затримання та порушення прав громадян. За словами Петра Токаря, працівники ТЦК та поліції також стають жертвами нападів. За минулий рік зафіксовано щонайменше 47 кримінальних проваджень щодо нападів на них, включно із замахом на вбивство.

