26 січня 2026, 16:55

На Харківщині майже 100 справ відкрито проти ТЦК

26 січня 2026, 16:55
Фото: Думка
У Харківській області 97 справ проти працівників ТЦК та поліції внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Частину з них вже направили до суду

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Петро Токар розповів, що за минулий рік у Харківській області на працівників ТЦК та поліцію надійшло 250 скарг. З них 97 стали кримінальними провадженнями та були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Найгучнішим випадком стало побиття вчителя історії. Також надходили інші скарги на незаконне затримання та порушення прав громадян. За словами Петра Токаря, працівники ТЦК та поліції також стають жертвами нападів. За минулий рік зафіксовано щонайменше 47 кримінальних проваджень щодо нападів на них, включно із замахом на вбивство.

Нагадаємо, на Вінниччині працівниця ТЦК вимагала гроші у матері загиблого військового, обіцяючи "вплинути" на оформлення виплати.

