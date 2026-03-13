14:59  13 березня
Відомий український еколог Володимир Борейко загинув у ДТП під Києвом
12:55  13 березня
В Одесі сімейний лікар продавав інвалідність за долари
10:29  13 березня
На Полтавщині автівка перекинулась на дах: водій загинув
13 березня 2026, 16:09

У Тернополі затримали юристку-корупціонерку, яка за 3000 доларів обіцяла вирішити питання з військовим обліком

13 березня 2026, 16:09
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Тернопільські правоохоронці викрили юристку в одержанні неправомірної вигоди

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними слідства, юристка центру правової допомоги пообіцяла чоловікові, який підлягав мобілізації, допомогти виключити його зі списку розшукуваних осіб за порушення військового обліку.

Жінка запевнила, що для позитивного вирішення даного питання може вплинути на працівників ТЦК та СП. Ціна "послуги" становила 3000 доларів.

Поліцейські затримали юристку під час отримання 2560 євро неправомірної вигоди ( що еквівалентно 3000 доларів США).

Суд обрав фігурантці запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 166 400 гривень.

Як повідомлялось, на початку 2026 року на Тернопільщині повідомили про підозру заступнику начальника районного ТЦК за отримання хабаря. Він отримував гроші за зняття чоловіків із розшуку.

13 березня 2026
07 серпня 2025
