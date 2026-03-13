Філатов проти Лачена: мер Дніпра та блогер-мільйонник публічно обливають один одного брудом

12 березня Ігор Лаченков у своєму Telegram-каналі "Лачен пише" написав, що може "писати про корупцію та захищати антикорупційні органи". Згодом він заявив, що Борис Філатов нібито грабує місто. Жодних доказів або аргументів він не надав.

Того ж дня мер Дніпра відповів блогеру. У своєму Telegram-каналі він написав, що запрошує Ігоря Лаченкова до свого кабінету у міськраді на зустріч. Також він заявив, що хотів би говорити про "рейдерство", "мародерів", справу, в якій мати Лаченкова була суддєю, його бронювання та нібито зв'язки з Офісом президента. Жодних доказів він також не надав.

Згодом блогер заявив, що сприймає слова міського голови як "відкриті особисті погрози”, і написав, що має намір поінформувати про ситуацію дипломатів та партнерів, які співпрацюють із Дніпром. Окремо він відповів на критику його матері.

За словами Ігоря Лаченкова, Борис Філатов та пов'язані з ним медіаресурси нібито використали стару справу, пов’язану з рішенням арбітражу щодо Південмашу, щоб дискредитувати його родину. Блогер наполягає, що йдеться про перекручену інформацію, а кошти, про які йшлося в публічних закидах, "ніяких ростех не отримав”.

Наразі конфлікт продовжується. Блогер Ігор Лаченков звинувачує мера Дніпра в неналежній поведінці та корупції, а міський голова висуває зустрічні звинувачення та запрошує на відкриту розмову.

Що передувало конфлікту

Раніше мер Дніпра дав інтерв'ю виданню "Українська правда". Під час спілкування з журналістом він прокоментував своє ставлення до деяких блогерів. Зокрема, Ігоря Лаченкова. Борис Філатов висловив думку, що Ігор Лаченков "йде шляхом Джокера".