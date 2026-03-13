13 березня 2026, 16:55

Філатов проти Лачена: мер Дніпра та блогер-мільйонник публічно обливають один одного брудом

Колаж: Відомо
У соціальній мережі спалахнув гучний скандал між Ігорем Лаченковим та мером Дніпра Борисом Філатовим

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

12 березня Ігор Лаченков у своєму Telegram-каналі "Лачен пише" написав, що може "писати про корупцію та захищати антикорупційні органи". Згодом він заявив, що Борис Філатов нібито грабує місто. Жодних доказів або аргументів він не надав.

Того ж дня мер Дніпра відповів блогеру. У своєму Telegram-каналі він написав, що запрошує Ігоря Лаченкова до свого кабінету у міськраді на зустріч. Також він заявив, що хотів би говорити про "рейдерство", "мародерів", справу, в якій мати Лаченкова була суддєю, його бронювання та нібито зв'язки з Офісом президента. Жодних доказів він також не надав.

Згодом блогер заявив, що сприймає слова міського голови як "відкриті особисті погрози”, і написав, що має намір поінформувати про ситуацію дипломатів та партнерів, які співпрацюють із Дніпром. Окремо він відповів на критику його матері.

За словами Ігоря Лаченкова, Борис Філатов та пов'язані з ним медіаресурси нібито використали стару справу, пов’язану з рішенням арбітражу щодо Південмашу, щоб дискредитувати його родину. Блогер наполягає, що йдеться про перекручену інформацію, а кошти, про які йшлося в публічних закидах, "ніяких ростех не отримав”.

Наразі конфлікт продовжується. Блогер Ігор Лаченков звинувачує мера Дніпра в неналежній поведінці та корупції, а міський голова висуває зустрічні звинувачення та запрошує на відкриту розмову.

Що передувало конфлікту

Раніше мер Дніпра дав інтерв'ю виданню "Українська правда". Під час спілкування з журналістом він прокоментував своє ставлення до деяких блогерів. Зокрема, Ігоря Лаченкова. Борис Філатов висловив думку, що Ігор Лаченков "йде шляхом Джокера".

"Він йде просто шляхом Джокера, Романа Кравця. Він тільки там, скажімо так, грає в більш вищій лізі, але він просто йде цим шляхом. От я б хотів би його попередити, що не потрібно це робити. Тому що репутацію втратити можна дуже швидко. У нас така ж була блогер там, Алхім. Та там щось теж якісь мільйони і все. І потім опа - і поїхали все знову”, – сказав Борис Філатов.

Філатов Борис Альбертович блогер Дніпро
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Як будуть вимикати світло 14 березня? Дані Укренерго
13 березня 2026, 18:44
Україна близька до кризи: близько 40 депутатів готові скласти мандат
13 березня 2026, 18:23
На Закарпатті тимчасово не працює пункт пропуску "Тиса"
13 березня 2026, 17:56
Російський дрон атакував авто поліції у Запоріжжі
13 березня 2026, 17:11
Очільниці Держпродспоживслужби Полтавщини скасували інвалідність, тепер вона судиться за повернення статусу
13 березня 2026, 16:47
У Тернополі затримали юристку-корупціонерку, яка за 3000 доларів обіцяла вирішити питання з військовим обліком
13 березня 2026, 16:09
У Дніпрі судили пенсіонерку, яка коригувала удари росіян
13 березня 2026, 15:45
Розкрадання 9,5 млн грн: на Полтавщині судитимуть посадовця ОВА та підприємців
13 березня 2026, 15:21
У Києві – колосальний ажіотаж, готелі переповнені іноземцями
13 березня 2026, 15:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
