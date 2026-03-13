Філатов проти Лачена: мер Дніпра та блогер-мільйонник публічно обливають один одного брудом
У соціальній мережі спалахнув гучний скандал між Ігорем Лаченковим та мером Дніпра Борисом Філатовим
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
12 березня Ігор Лаченков у своєму Telegram-каналі "Лачен пише" написав, що може "писати про корупцію та захищати антикорупційні органи". Згодом він заявив, що Борис Філатов нібито грабує місто. Жодних доказів або аргументів він не надав.
Того ж дня мер Дніпра відповів блогеру. У своєму Telegram-каналі він написав, що запрошує Ігоря Лаченкова до свого кабінету у міськраді на зустріч. Також він заявив, що хотів би говорити про "рейдерство", "мародерів", справу, в якій мати Лаченкова була суддєю, його бронювання та нібито зв'язки з Офісом президента. Жодних доказів він також не надав.
Згодом блогер заявив, що сприймає слова міського голови як "відкриті особисті погрози”, і написав, що має намір поінформувати про ситуацію дипломатів та партнерів, які співпрацюють із Дніпром. Окремо він відповів на критику його матері.
За словами Ігоря Лаченкова, Борис Філатов та пов'язані з ним медіаресурси нібито використали стару справу, пов’язану з рішенням арбітражу щодо Південмашу, щоб дискредитувати його родину. Блогер наполягає, що йдеться про перекручену інформацію, а кошти, про які йшлося в публічних закидах, "ніяких ростех не отримав”.
Наразі конфлікт продовжується. Блогер Ігор Лаченков звинувачує мера Дніпра в неналежній поведінці та корупції, а міський голова висуває зустрічні звинувачення та запрошує на відкриту розмову.
Що передувало конфлікту
Раніше мер Дніпра дав інтерв'ю виданню "Українська правда". Під час спілкування з журналістом він прокоментував своє ставлення до деяких блогерів. Зокрема, Ігоря Лаченкова. Борис Філатов висловив думку, що Ігор Лаченков "йде шляхом Джокера".
"Він йде просто шляхом Джокера, Романа Кравця. Він тільки там, скажімо так, грає в більш вищій лізі, але він просто йде цим шляхом. От я б хотів би його попередити, що не потрібно це робити. Тому що репутацію втратити можна дуже швидко. У нас така ж була блогер там, Алхім. Та там щось теж якісь мільйони і все. І потім опа - і поїхали все знову”, – сказав Борис Філатов.