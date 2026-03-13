Розкрадання 9,5 млн грн: на Полтавщині судитимуть посадовця ОВА та підприємців

Фото: Прокуратура України

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно посадовця Полтавської ОВА та чотирьох керівників підприємств, яких обвинувачують у заволодінні коштами, виділеними на забезпечення оборонних потреб

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2023 році директор одного з департаментів ОВА, зловживаючи службовим становищем, організував схему завищення цін під час закупівлі товарів оборонного призначення.

До схеми він залучив чотирьох керівників підприємств, які готували комерційні пропозиції з наперед завищеною вартістю. На їх основі укладалися договори поставки квадрокоптерів, тепловізійних бінокулярів, радіостанцій та іншого військового майна.

За версією слідства, державі завдано збитків на суму близько 9,5 млн грн, а посадовець отримував "відкат" від кожної закупівлі.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України, дії підприємців — за ч. 5 ст. 27 та ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України. У межах справи заявлено цивільний позов про відшкодування завданих збитків.

Обвинуваченим загрожує позбавлення волі на 7-12 років із конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади до 3 років.

За даними ЗМІ, йдеться про Олександра Чалого. Він очолював оборонний департамент Полтавської ОВА з лютого 2023 року і був звільнений на початку 2024 року на тлі службового розслідування. Після чого встиг працевлаштуватися в Одеській обласній військовій адміністрації. Тоді ж суд відправив його під варту.

