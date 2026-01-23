19:08  23 січня
На вихідних в Україні сніжитиме, подекуди очікується до 15 градусів морозу
18:09  23 січня
Київ патрулюватимуть охоронці із зарядними станціями
13:42  23 січня
Росіяни вдарили по агропідприємству на Чернігівщині: четверо поранених
23 січня 2026, 21:00

На Львівщині чоловік відкрив вогонь по працівникам ТЦК та намагався втекти зустрічною смугою

23 січня 2026, 21:00
Фото: Телеграм/Очі Львова
На Львівщині затримали чоловіка, який відкрив вогонь по працівниках ТЦК та намагався втекти дорогою зустрічним рухом

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

На Львівщині сталася стрілянина по працівниках територіального центру комплектування та СП. За повідомленнями місцевих ЗМІ та Телеграм-каналів, інцидент трапився у Солонці, де чоловік відкрив вогонь у бік військкомів.

Після цього зловмисник на автомобілі намагався втекти, рухаючись зустрічною смугою. Це спричинило значний затор на дорозі у напрямку Стрия. Очевидці чули кілька пострілів, однак під час переслідування чоловіка затримали.

На місці працюють правоохоронці, які наразі з’ясовують обставини події та встановлюють мотиви стрільця. Подробиці затримання і хід слідчих дій обіцяють повідомити найближчим часом.

Нагадаємо, на Вінниччині працівниця ТЦК вимагала гроші у матері загиблого військового, обіцяючи "вплинути" на оформлення виплати.

стрілянина зброя затримання Львівська область військкомат ТЦК гонитва
23 січня 2026
