Фото: Телеграм/Очі Львова

На Львівщині затримали чоловіка, який відкрив вогонь по працівниках ТЦК та намагався втекти дорогою зустрічним рухом

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

На Львівщині сталася стрілянина по працівниках територіального центру комплектування та СП. За повідомленнями місцевих ЗМІ та Телеграм-каналів, інцидент трапився у Солонці, де чоловік відкрив вогонь у бік військкомів.

Після цього зловмисник на автомобілі намагався втекти, рухаючись зустрічною смугою. Це спричинило значний затор на дорозі у напрямку Стрия. Очевидці чули кілька пострілів, однак під час переслідування чоловіка затримали.

На місці працюють правоохоронці, які наразі з’ясовують обставини події та встановлюють мотиви стрільця. Подробиці затримання і хід слідчих дій обіцяють повідомити найближчим часом.

Нагадаємо, на Вінниччині працівниця ТЦК вимагала гроші у матері загиблого військового, обіцяючи "вплинути" на оформлення виплати.