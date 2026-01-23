19:08  23 січня
На вихідних в Україні сніжитиме, подекуди очікується до 15 градусів морозу
18:09  23 січня
Київ патрулюватимуть охоронці із зарядними станціями
13:42  23 січня
Росіяни вдарили по агропідприємству на Чернігівщині: четверо поранених
UA | RU
UA | RU
23 січня 2026, 18:33

В Одесі чоловіка силоміць витягли з машини працівники ТЦК: прокуратура повідомила про санкцію справи – штраф до 850 грн

23 січня 2026, 18:33
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Силове затримання чоловіка працівниками ТЦК призвело до кримінального провадження та викликало обговорення проблем мобілізації

Про це пише народний депутат України Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

В Одесі працівники обласного ТЦК силою витягли чоловіка з автомобіля, пошкодивши двері. Інцидент стався 19 січня 2026 року на вулиці Софіївській, 18. За словами адвоката, прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України, яка передбачає умисне легке тілесне ушкодження. Санкція за цією статтею обмежується штрафом до 850 гривень.

Інцидент стався на вул. Софіївській, 18

За даними захисника постраждалого, чоловік не перебував у розшуку та не порушував військовий облік, а строк притягнення до відповідальності за попередніми порушеннями закінчився ще у вересні 2025 року. Всі чотири співробітники ТЦК, причетні до інциденту, були ідентифіковані та вже надали пояснення правоохоронцям.

Крім цього, адвокат повідомив про подання додаткових заяв до правоохоронних органів щодо можливих злочинів, пов’язаних із насильницькими діями співробітників ТЦК. Зокрема, йдеться про умисне завдання побоїв, катування, незаконне позбавлення волі та службову недбалість за статтями 127, 146, 146-1, 296, 371 і 367 КК України. Повідомлення подані до Одеської обласної прокуратури, спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, Військової служби правопорядку та ДБР.

У відкритих коментарях адвокат наголосив на системних проблемах мобілізації та відсутності ефективного контролю за роботою ТЦК. Він також запропонував чотири кроки для усунення таких ситуацій: встановлення чітких термінів служби, підвищення грошового забезпечення військових до 50 тисяч гривень, притягнення до відповідальності співробітників ТЦК за порушення та перехід на рекрутингову модель мобілізації замість нинішньої системи.

Нагадаємо, 19 січня в Одесі на вул. Софіївській відбулося силове затримання водія за участі військовослужбовців ТЦК та поліцейських – чоловік, який за інформацією поліції перебував у розшуку за порушення правил військового обліку, відмовився надати документи та чинив спротив під час спроби оформлення адміністративного протоколу. В Одеському обласному ТЦК ініційовано службову перевірку.

Раніше ми повідомляли про те, що в Одесі невідомі особи у військовій формі побили водія та силоміць заштовхали в бус. Перед цим нападники пошкодили автомобіль потерпілого та нанесли йому тілесні ушкодження.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса штраф мобілізація ТЦК кримінальне провадження
Інвалідність за 20 тисяч "зеленими": на Хмельниччині ділок торгував діагнозами для ухилянтів
23 січня 2026, 16:25
Інцидент на кордоні: водій автобуса залишив пасажирів і втік у Словаччину
23 січня 2026, 09:15
На Вінниччині посадовиця ТЦК вимагала гроші в матері загиблого військового
22 січня 2026, 17:55
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Вбив, поклав у валізу і викинув на смітник: у Рівному судили чоловіка, який жорстоко вбив знайомого
23 січня 2026, 19:35
У Сумах 11-річний хлопчик провалився під кригу: патрульним вдалось уникнути трагедії
23 січня 2026, 19:30
Стало відомо, хто вніс заставу за Тимошенко
23 січня 2026, 19:30
У Бердичеві стартував інтенсив для родин ветеранів та зниклих безвісти
23 січня 2026, 19:11
На вихідних в Україні сніжитиме, подекуди очікується до 15 градусів морозу
23 січня 2026, 19:08
Зникло майже 2 мільйони: у Києві викрили розкрадання на каретах для медиків
23 січня 2026, 19:00
У світі все зараз крутиться навколо Європи, яка перетворилася на центр демократії, лібералізму й надій на майбутнє
23 січня 2026, 18:55
Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини загинув 72-річний чоловік, постраждали 22 будинки
23 січня 2026, 18:50
Завтра по всій Україні діятимуть графіки відключення світла
23 січня 2026, 18:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »