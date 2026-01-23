Фото: ілюстративне

Про це пише народний депутат України Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

В Одесі працівники обласного ТЦК силою витягли чоловіка з автомобіля, пошкодивши двері. Інцидент стався 19 січня 2026 року на вулиці Софіївській, 18. За словами адвоката, прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України, яка передбачає умисне легке тілесне ушкодження. Санкція за цією статтею обмежується штрафом до 850 гривень.

Інцидент стався на вул. Софіївській, 18

За даними захисника постраждалого, чоловік не перебував у розшуку та не порушував військовий облік, а строк притягнення до відповідальності за попередніми порушеннями закінчився ще у вересні 2025 року. Всі чотири співробітники ТЦК, причетні до інциденту, були ідентифіковані та вже надали пояснення правоохоронцям.

Крім цього, адвокат повідомив про подання додаткових заяв до правоохоронних органів щодо можливих злочинів, пов’язаних із насильницькими діями співробітників ТЦК. Зокрема, йдеться про умисне завдання побоїв, катування, незаконне позбавлення волі та службову недбалість за статтями 127, 146, 146-1, 296, 371 і 367 КК України. Повідомлення подані до Одеської обласної прокуратури, спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, Військової служби правопорядку та ДБР.

У відкритих коментарях адвокат наголосив на системних проблемах мобілізації та відсутності ефективного контролю за роботою ТЦК. Він також запропонував чотири кроки для усунення таких ситуацій: встановлення чітких термінів служби, підвищення грошового забезпечення військових до 50 тисяч гривень, притягнення до відповідальності співробітників ТЦК за порушення та перехід на рекрутингову модель мобілізації замість нинішньої системи.

Нагадаємо, 19 січня в Одесі на вул. Софіївській відбулося силове затримання водія за участі військовослужбовців ТЦК та поліцейських – чоловік, який за інформацією поліції перебував у розшуку за порушення правил військового обліку, відмовився надати документи та чинив спротив під час спроби оформлення адміністративного протоколу. В Одеському обласному ТЦК ініційовано службову перевірку.

