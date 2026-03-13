Очільниці Держпродспоживслужби Полтавщини скасували інвалідність, тепер вона судиться за повернення статусу

фото: facebook.com/poltava.council

Керівниця Держпродспоживслужби Полтавської області Яніна Аранчій подала позов до адміністративного суду, аби відновити статус особи з інвалідністю, який їй скасували торік

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Полтавщина".

Водночас Пенсійний фонд через суд намагається стягнути з чиновниці майже 180 тис. грн безпідставно отриманої пенсії.

Самі судові процеси відбуваються на тлі гучного розслідування ДБР.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що правоохоронці підозрюють цивільного чоловіка Яніни Аранчій, поліцейського Сергія Балашова, у незаконному збагаченні. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів було виявлено значні суми готівки та нерухомість, оформлену на родичів, вартістю понад 13 млн грн.

Крім того, Яніна Аранчій є фігуранткою провадження ДБР щодо ймовірного фіктивного працевлаштування няні для своєї дитини до держлабораторії.

Крім того, Яніна Аранчій є фігуранткою провадження ДБР щодо ймовірного фіктивного працевлаштування няні для своєї дитини до держлабораторії.