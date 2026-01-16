08:19  16 січня
У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, який прикрив собою жінку з дитиною
16 січня 2026, 08:39

Штраф 34 тисячі гривень: у Тернополі покарали посадовця ТЦК

16 січня 2026, 08:39
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Тернополі за порушення прав громадянина під час мобілізації до адміністративної відповідальності притягнули посадовця ТЦК

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, передає RegioNews.

Зазначається, що працівник ТЦК, перебуваючи у службовому автомобілі, безпідставно обмежив права та свободи громадянина. Зокрема, посадовець застосував фізичну силу, утримуючи чоловіка, а також висловлювався нецензурно та допускав образи, що принижували честь і гідність людини.

Неправомірні дії були зафіксовані на відео, а результати службового розслідування підтвердили факт перевищення службових повноважень.

За цим фактом прокурори склали щодо військовослужбовця адміністративний протокол за ч. 2 ст. 172-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд визнав посадовця винним та оштрафував на 34 тисячі гривень.

Крім того, військовослужбовця переведено для подальшого проходження служби до району виконання бойових завдань.

У прокуратурі наголошують, що мобілізаційні заходи мають здійснюватися виключно в межах чинного законодавства. Будь-які прояви насильства, зловживання владою чи приниження людської гідності є неприпустимими та тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.

Нагадаємо, на Прикарпатті військовий ТЦК жорстоко побив військовозобов'язаного. Підполковник умисно наніс йому щонайменше п’ять ударів, прицільно в район паху. Внаслідок побиття потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, що вимагали хірургічного видалення одного з органів (орхіектомія).

Тернопіль ТЦК війна мобілізація порушення прав людини штраф повноваження відео докази
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
