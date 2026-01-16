Штраф 34 тисячі гривень: у Тернополі покарали посадовця ТЦК

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Тернополі за порушення прав громадянина під час мобілізації до адміністративної відповідальності притягнули посадовця ТЦК

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, передає RegioNews.

Зазначається, що працівник ТЦК, перебуваючи у службовому автомобілі, безпідставно обмежив права та свободи громадянина. Зокрема, посадовець застосував фізичну силу, утримуючи чоловіка, а також висловлювався нецензурно та допускав образи, що принижували честь і гідність людини.

Неправомірні дії були зафіксовані на відео, а результати службового розслідування підтвердили факт перевищення службових повноважень.

За цим фактом прокурори склали щодо військовослужбовця адміністративний протокол за ч. 2 ст. 172-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд визнав посадовця винним та оштрафував на 34 тисячі гривень.

Крім того, військовослужбовця переведено для подальшого проходження служби до району виконання бойових завдань.

У прокуратурі наголошують, що мобілізаційні заходи мають здійснюватися виключно в межах чинного законодавства. Будь-які прояви насильства, зловживання владою чи приниження людської гідності є неприпустимими та тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.

Нагадаємо, на Прикарпатті військовий ТЦК жорстоко побив військовозобов'язаного. Підполковник умисно наніс йому щонайменше п’ять ударів, прицільно в район паху. Внаслідок побиття потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, що вимагали хірургічного видалення одного з органів (орхіектомія).