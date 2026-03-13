Україна близька до кризи: близько 40 депутатів готові скласти мандат

Рада «зламалася», а депутати не голосують за закони, узгоджені з МВФ та ЄС, нібито через справу НАБУ

Як передає RegioNews, про це в інтерв’ю Forbes Ukraine заявив нардеп Андрій Мотовиловець.

Він вважає головною причиною кризи – страх депутатів перед антикорупційними органами. Підстави для цього є – пʼять депутатів вже з початку року вже мають підозри від НАБУ та САП.

"Ключова проблема – фракція "Слуга народу" втратила ядро. Що таке ядро? Коли збираю голоси у парламенті – чітко розумію, які депутати точно готові підтримати тей чи інший закон. Робити це стало важко після підозр НАБУ й САП п’ятьом депутатам від "Слуг народу"", – зазначає Мотовиловець.

Також він додав, що близько 40 депутатів готові скласти мандат.

Як повідомлялось, ядро фракції "Слуги народу" скоротилося до 120 депутатів. Частина депутатів роз’їхалася по регіонах, хтось виїхав за кордон, когось вигнали з фракції.