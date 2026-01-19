У Тернополі виникла сутичка людей із працівниками ТЦК
В обласному центрі сталась сутичка місцевих жителів із групою оповіщення ТЦК
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопіль Live.
"Сутичка ТЦК з тернополянами біля "Калини" (місцева мережа магазинів – ред.) в Тернополі", – йдеться у повідомлені.
Деталі інциденту поки невідомі.
У місцевому ТЦК та СП ситуацію поки що не коментували.
Як повідомлялось, в Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК. Випадок стався у жовтні 2025 року.
Штраф 34 тисячі гривень: у Тернополі покарали посадовця ТЦКВсі новини »
16 січня 2026, 08:39У Тернополі двоє чоловіків обкрадали водомати
15 січня 2026, 15:22У Тернополі на пішохідному переході автомобіль збив пенсіонерку
15 січня 2026, 13:36
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
На фермі в Ужгородському районі загинули три кози – поліція розпочала розслідування
19 січня 2026, 19:22В Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 20 січня
19 січня 2026, 18:599 постраждалих і 1 загибла: російські війська вдарили по Слобідському району Харкова
19 січня 2026, 18:43Гаряче харчування для киян: ДСНС запускає мобільні кухні – Свириденко
19 січня 2026, 18:35Роман Кравець, якого визнали народним депутатом від "Слуги народу", відмовився від мандата
19 січня 2026, 18:23Помер легендарний італійський модельєр Валентино: йому було 93 роки – Sky News
19 січня 2026, 18:11Сподівався втекти за кордон: на Буковині затримали чоловіка, який пропонував хабар прикордоннику
19 січня 2026, 17:55РФ за добу атакувала 4 райони Дніпропетровщини: поліція показала наслідки обстрілів
19 січня 2026, 17:41У Києві викрили розкрадання на ремонті укриттів гуртожитців провідного вишу
19 січня 2026, 17:35У Львові оштрафували автосервіс за сексистську рекламу на маршрутці
19 січня 2026, 17:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі публікації »