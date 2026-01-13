20:50  13 січня
Кому і як вимикатимуть світло 14 січня
16:55  13 січня
На Прикарпаті викрили посадовця, який вимагав хабарі від рибалок: по 10 тисяя з кожного
16:19  13 січня
Синоптик розповіла, чи довго ще протримаються суворі морози
13 січня 2026, 22:40

У Тернопільській області аварія переросла в бійку між водіями

13 січня 2026, 22:40
фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області
Поліцейські встановлюють обставини конфлікту між водіями у місті Кременець

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що інцидент трапився у неділю, 11 січня, близько 21:20.

Події передувала дорожньо-транспортна пригода в якій не розминулися автомобіль Mitsubishi L200 та квадроцикл. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав, але між водіями виник конфлікт, під час якого кермувальник квадроцикла та його знайомий завдали тілесних ушкоджень водієві автомобіля.

Потерпілий виявився 41-річним військовослужбовцем ЗСУ. Чоловік звернувся за медичною допомогою. У нього діагностували травми обличчя.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Як повідомлялось, на Тернопільщині в ДТП травмувалися жінка з двома дітьми. Аварія із потерпілими сталася 6 січня близько 18:30 на трасі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль в селі Дарахів.

