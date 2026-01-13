У Тернопільській області аварія переросла в бійку між водіями

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Поліцейські встановлюють обставини конфлікту між водіями у місті Кременець

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що інцидент трапився у неділю, 11 січня, близько 21:20.

Події передувала дорожньо-транспортна пригода в якій не розминулися автомобіль Mitsubishi L200 та квадроцикл. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав, але між водіями виник конфлікт, під час якого кермувальник квадроцикла та його знайомий завдали тілесних ушкоджень водієві автомобіля.

Потерпілий виявився 41-річним військовослужбовцем ЗСУ. Чоловік звернувся за медичною допомогою. У нього діагностували травми обличчя.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

