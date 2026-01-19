16:22  19 січня
У Тернополі виникла сутичка людей із працівниками ТЦК
15:59  19 січня
Росіяни завдали авіаударів по Харкову
13:58  19 січня
В Одесі через холод 23 школи перейшли на дистанційне навчання
UA | RU
UA | RU
19 січня 2026, 17:06

Напав і втік у чужих кросівках: у Києві судитимуть чоловіка, який смертельно побив військового

19 січня 2026, 17:06
Читайте также на русском языке
Фото: Київська міська прокуратура
Читайте также
на русском языке

Біля залізничного вокзалу в Києві завершено досудове розслідування у справі про розбійний напад на військовослужбовця, який згодом помер у лікарні

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Шевченківська окружна прокуратура столиці скерувала до суду обвинувальний акт щодо 27-річного мешканця Черкаської області. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави.

За даними слідства, інцидент стався у квітні 2025 року поблизу станції метро "Вокзальна". Чоловіки познайомилися неподалік вокзалу, після чого між ними виник конфлікт. У ході сутички обвинувачений завдав військовому ударів.

Коли потерпілий знепритомнів і впав на землю, нападник забрав його кросівки, взув їх і залишив місце події. Своє взуття він кинув поруч. Постраждалого доставили до медичного закладу, однак врятувати його не вдалося.

Правоохоронці кваліфікували дії підозрюваного за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України як розбій, вчинений в умовах воєнного стану та поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від восьми до п'ятнадцяти років з можливістю конфіскації майна.

Окремо слідство зазначає, що раніше цей чоловік уже потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Подальшу долю обвинуваченого у справі про розбій визначатиме суд.

Раніше повідомлялося, у Черкасах під час перевірки військово-облікових документів невідомий чоловік пошкодив службові автомобілі працівників ТЦК і зник з місця події. Правоохоронці повідомляли про розшук нападника.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ вокзал військовий Розбій прокуратура кримінальна справа
Кличко попередив голів районів: якщо не приберуть сніг – звернеться до президента
19 січня 2026, 13:35
Смертельна ДТП на столичній Кільцевій: водій Lincoln виїхав на зустрічну та загинув
19 січня 2026, 09:15
У Києві в пункти незламності звернулись майже 32 тисячі людей
19 січня 2026, 07:58
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
На фермі в Ужгородському районі загинули три кози – поліція розпочала розслідування
19 січня 2026, 19:22
В Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 20 січня
19 січня 2026, 18:59
9 постраждалих і 1 загибла: російські війська вдарили по Слобідському району Харкова
19 січня 2026, 18:43
Гаряче харчування для киян: ДСНС запускає мобільні кухні – Свириденко
19 січня 2026, 18:35
Роман Кравець, якого визнали народним депутатом від "Слуги народу", відмовився від мандата
19 січня 2026, 18:23
Помер легендарний італійський модельєр Валентино: йому було 93 роки – Sky News
19 січня 2026, 18:11
Сподівався втекти за кордон: на Буковині затримали чоловіка, який пропонував хабар прикордоннику
19 січня 2026, 17:55
РФ за добу атакувала 4 райони Дніпропетровщини: поліція показала наслідки обстрілів
19 січня 2026, 17:41
У Києві викрили розкрадання на ремонті укриттів гуртожитців провідного вишу
19 січня 2026, 17:35
У Львові оштрафували автосервіс за сексистську рекламу на маршрутці
19 січня 2026, 17:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »