Фото: Київська міська прокуратура

Біля залізничного вокзалу в Києві завершено досудове розслідування у справі про розбійний напад на військовослужбовця, який згодом помер у лікарні

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Шевченківська окружна прокуратура столиці скерувала до суду обвинувальний акт щодо 27-річного мешканця Черкаської області. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави.

За даними слідства, інцидент стався у квітні 2025 року поблизу станції метро "Вокзальна". Чоловіки познайомилися неподалік вокзалу, після чого між ними виник конфлікт. У ході сутички обвинувачений завдав військовому ударів.

Коли потерпілий знепритомнів і впав на землю, нападник забрав його кросівки, взув їх і залишив місце події. Своє взуття він кинув поруч. Постраждалого доставили до медичного закладу, однак врятувати його не вдалося.

Правоохоронці кваліфікували дії підозрюваного за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України як розбій, вчинений в умовах воєнного стану та поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від восьми до п'ятнадцяти років з можливістю конфіскації майна.

Окремо слідство зазначає, що раніше цей чоловік уже потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Подальшу долю обвинуваченого у справі про розбій визначатиме суд.

