САП просить суд конфіскувати активи ексначальника ТЦК на Полтавщині
САП звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом щодо визнання необґрунтованими активів, які у 2022-2024 роках набув колишній начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП
Про це повідомила пресслужба відомства, передає RegioNews.
Прокурор клопотав про стягнення в дохід держави активів експосадовця на понад 4 млн грн. Йдеться, зокрема, про:
- квартиру в клубному будинку в місті Кременчуці;
- автомобіль Toyota Land Cruiser Prado;
- вартість автомобіля Toyota RAV-4 та дохід, отриманий від його відчуження;
- частину готівкових заощаджень.
За даними САП, придбати це майно за законні доходи було неможливо, тому активи хочуть стягнути в дохід держави.
Нагадаємо, ВАКС визнав необґрунтованими активи родини ексначальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу та стягнув їх у дохід держави. Зокрема, чотири об’єкти нерухомості та два транспортні засоби.
3 тисячі за свободу від мобілізації: на Харківщині правоохоронець влаштовував на роботу чоловіка, якого шукає ТЦКВсі новини »
20 січня 2026, 17:25Схопили чоловіка, погрожували та вимагали гроші: в Одесі відправили під варту військових ТЦК
20 січня 2026, 10:30У Тернополі виникла сутичка людей із працівниками ТЦК
19 січня 2026, 16:22
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
На окупованому Запоріжжі діти другий рік вчаться в холоді
21 січня 2026, 10:30На Чернігівщині "шахед" вибухнув на території ліцею
21 січня 2026, 10:15В Одесі затримали чоловіків, які посеред вулиці зі стрільбою викрали 19-річну дівчину
21 січня 2026, 10:13Покусані люди та сказ: у місті на Дніпропетровщині критична ситуація з безпритульними тваринами
21 січня 2026, 09:55Служба 112 передаватиме виклики літніх та маломобільних людей до соцслужб
21 січня 2026, 09:39Синів просто на очах: в Дніпрі чоловік ледь не помер через невідомий хімікат
21 січня 2026, 09:30П'яні молодики на квадроциклах побили військового у центрі Кременця – відео з місця події
21 січня 2026, 09:18Ворожі дрони масовано атакували Одещину: пошкоджені будинки та промінфраструктура
21 січня 2026, 09:12На Полтавщині сталась пожежа: загинула людина
21 січня 2026, 09:00РФ атакувала Україну майже сотнею БПЛА та ракетою "Іскандер": є влучання на 11 локаціях
21 січня 2026, 08:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі публікації »