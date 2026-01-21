Ілюстративне фото: з відкритих джерел

САП звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом щодо визнання необґрунтованими активів, які у 2022-2024 роках набув колишній начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП

передає RegioNews.

Прокурор клопотав про стягнення в дохід держави активів експосадовця на понад 4 млн грн. Йдеться, зокрема, про:

квартиру в клубному будинку в місті Кременчуці;

автомобіль Toyota Land Cruiser Prado;

вартість автомобіля Toyota RAV-4 та дохід, отриманий від його відчуження;

частину готівкових заощаджень.

За даними САП, придбати це майно за законні доходи було неможливо, тому активи хочуть стягнути в дохід держави.

Нагадаємо, ВАКС визнав необґрунтованими активи родини ексначальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу та стягнув їх у дохід держави. Зокрема, чотири об’єкти нерухомості та два транспортні засоби.



