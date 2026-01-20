Схопили чоловіка, погрожували та вимагали гроші: в Одесі відправили під варту військових ТЦК

Ілюстративне фото

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

За версією слідства, у Київському районі Одеси троє військових ТЦК разом з представником громадської організації протиправно схопили чоловіка. Застосовуючи силу, вони змусили його сісти в автобус, після чого годину возили його містом.

Співробітники ТЦК вимагали у чоловіка 6 тисяч доларів, щоб "вирішити питання" та не доставляти його до військкомату. Тепер всім підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, раніше в Одесі невідомі особи у військовій формі побили водія та силоміць заштовхали в бус. Перед цим нападники пошкодили автомобіль потерпілого та нанесли йому тілесні ушкодження. Згодом ситуацію прокоментували в ТЦК: військові заявили, що інформація про викрадення насправді не відповідає дійсності.