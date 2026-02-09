Помідори в Україні знову зростають в ціні: що відбувається на ринку

Фото з відкритих джерел

В Україні попит на імпортні помідори падає. Однак імпортери продовжують піднімати ціни

Про це повідомляє АгроБізнес, передає RegioNews.

Аналітики пояснили, що продавці вказують на високі ціни на помідори в Туреччини. Оскільки взимку саме звідки в Україну йде імпорт помідорів, це впливає на ціни.

Представники гуртових компаній минулого тижня активно підвищували відпускні ціни на імпортні помідори до 120-140 гривень за кілограм. Це в середньому на 10% дорожче, аніж минулого тижня.

При цьому ціни на тепличні помідори в Україні вже в середньому на 38% вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.